Il Benevento vorrebbe fare piazza pulita, ma liberarsi dei tanti contratti pluriennali non sarà operazione semplice per il direttore tecnico Carli o per colui che sarà designato eventualmente a prenderne il posto. La traumatica sconfitta con la Juventus Next Gen potrebbe lasciarsi il vuoto alle spalle e, almeno nelle intenzioni, potrebbe portare il club giallorosso nel tritacarne del cambiamento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia