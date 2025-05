E venne il giorno dell’inaugurazione ufficiale. La nuova casa di Confindustria e Ance aprirà i battenti ufficialmente. La cerimonia è in programma oggi a partire dalle 16.30. Una cerimonia in grande stile che prevede il taglio del nastro e la benedizione dei locali alla presenza del Vescovo Felice Accrocca. Si susseguiranno interventi con i saluti del sindaco Clemente Mastella ed Emilio De Vizia, presidente Confindustria Campania. A seguire gli interventi di Oreste Vigorito, presidente Confindustria Benevento; Flavian Basile, presidente Ance Benevento; Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i giovani. Le conclusioni saranno affidate ad Emanuele Orsini, presidente Confindustria. A moderare i lavori il giornalista e conduttore televisivo, Massimo Giletti.