Noleggio di tre wc chimici, comprese operazioni periodiche pulizia per meglio infrastrutturare in favore dei viaggiatori il terminal provvisorio in via Mustilli, operativo da alcuni mesi, da quando sono partiti i lavori per intervento Pnrr sull’ex terminal e in attesa di potere fruire del nuovo che sorgerà nei pressi della stazione ferroviaria. Tremila euro il costo complessivo per il noleggio dei tre wc chimici per il periodo maggio-dicembre in favore di operatore specializzato. Il tutto con atto determina dirigenziale del Settore “Polizia Municipale”.

