I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Solopaca hanno smascherato una tentata truffa ai danni di un’anziana di 82 anni, residente nel centro cittadino.

La truffa seguiva un copione purtroppo noto: il malvivente ha contattato telefonicamente la vittima, fingendosi un avvocato e sostenendo che il nipote della donna fosse stato coinvolto in un grave incidente stradale. Per evitare l’arresto del giovane sarebbe stato necessario consegnare immediatamente una somma in denaro o monili in oro. Poco dopo, un complice si è presentato alla porta dell’anziana per ritirare i soldi, ma quest’ultima, insospettitasi, non consegnava nulla lasciando il giovane truffatore stupito e a bocca asciutta. L’acquisizione e l’analisi delle immagini degli impianti di video sorveglianza, presenti nei pressi del luogo del misfatto, hanno permesso di identificare il truffatore. Le indagini proseguono per accertare eventuali altri episodi simili e individuare eventuali complici.