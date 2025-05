Ancora problemi nel Fortore per l’assistenza medica pediatrica, e ancora polemiche per la differenza di vedute sulla questione.

Come si ricorderà, a San Bartolomeo in Galdo manca da qualche tempo un pediatra, a causa del pensionamento del Dott. Martucci, per cui i genitori avevano avviato una raccolta firme per la nomina di un nuovo pediatra di base. A sostenere la petizione anche il Sindaco di San Bartolomeo in Galdo Carmine Agostinelli.

E proprio da Agostinelli arriva la notizia che sono 1.790 le firme raccolte, di cui si è fatto portavoce inviandole al Direttore Generale dell’Asl, Gennaro Volpe.

