Da lunedì prossimo, via alle ispezioni a campione per verificare che gli impianti termici abbiano il bollino blu, il certificato previsto dalla normativa regionale che ne attesti il buon funzionamento.

Ad oggi, risultano censiti 9.755 impianti a fronte di 10.000 non censiti. Per adempiere ai propri compiti istituzionali, l’Asia Benevento S.p.A. ha provveduto all’estrazione dei piani di verifica a campione, operazione eseguita mediante l’utilizzo del software in dotazione, impiegato come catasto territoriale competente, in attesa dell’attivazione del Catasto Regionale degli Impianti Termici (CARIT). Tale strumento consente la gestione informatizzata delle ispezioni, garantendo trasparenza e tracciabilità nel processo di controllo degli impianti termici. Ieri mattina, intanto, si è riunita la Commissione paritetica Di Valutazione e Controllo, costituita fine di adottare misure preventive e di controllo e di contratti tipo di manutenzione, con le Associazioni delle Imprese e dei Consumatori.

