La Serie C prova a cambiare rotta e il Benevento dovrà adeguarsi. Ma fino a un certo punto. E’ notizia della settimana scorsa l’introduzione del salary cap, dapprima in forma sperimentale per la prossima stagione, poi in via definitiva per il campionato 2026/27, ovviamente se nel frattempo la fase pilota non avrà fatto emergere criticità.

E non è detto che ciò non accada, perché pur in assenza di una norma chiara, si possono già individuare quali sono i paletti che la Lega Pro vuole imporre e, di conseguenza, quali i possibili punti di perplessità. Partiamo innanzitutto col dire cosa prevede la misura votata in assemblea dai rappresentanti delle 55 società di terza serie (escluse le seconde squadre e Turris e Taranto, estromesse dal campionato a stagione in corso).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia