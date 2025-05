Una prima volta storica che racconta ogni sfumatura del fallimento giallorosso. Dal titolo di campioni d’inverno al sesto posto finale in campionato: nella Serie C moderna nessuna squadra era caduta così in basso come il Benevento.

Un crollo fragoroso e vertiginoso, avvertito su tutte le latitudini del girone C. Una discesa negli abissi senza nessuna possibilità di risalita: una Strega in ginocchio, preda del vortice che l’ha risucchiata lontano da una linea di galleggiamento che a fine 2024 sembrava scontata. Anche stretta, per ciò che la squadra di Auteri aveva offerto nella sua prima metà di campionato tanto da guadagnarsi il titolo di campione d’inverno, al termine del girone d’andata.

