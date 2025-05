Ad Apice è prevista a giorni la scadenza dell’appalto rifiuti alla Czeta spa. Motivo per il quale la giunta Pepe ha licenziato un nuovo progetto per il servizio, dalla raccolta al trasporto dei diversi scarti in discarica.

La nuova gara alle porte va sempre contestualizzata, perché in linea teorica in provincia dovrebbero essere gli Ato a curare la pratica rifiuti, solo che l’Ambito è da anni ormai nel pantano e la fase operativa appare ancora lontana. Per questo i Comuni continuano a fare per sé e anche Apice, per il momento, rilancerà con un altro appalto biennale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia