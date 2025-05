È stata una serata all’insegna della cieca violenza quella di lunedì. Poco dopo le ore 21, infatti, la centrale via Portisi di Airola è stata sconquassata da urla e illuminata dalle luci delle gazzelle dei Carabinieri e delle ambulanze del 118. Come da ricostruzione posta in essere dagli inquirenti, un 19enne marocchino, raggiunto da cinque uomini, dopo essere stato accecato con spray al peperoncino, è stato ferito pesantemente con diverse coltellate rendendosi per lui necessario il trasferimento al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio di Benevento. Le sue condizioni non sono gravi sebbene le ferite siano estremamente rilevanti.

