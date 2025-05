Sport e periferie, patto tra Pago Veiano e Pietrelcina

Pietrelcina e Pago Veiano risponderanno con una proposta comune al nuovo bando di Sport e Periferie.

E’ quanto emerge da una delibera approvata dalla giunta comunale di Pietrelcina, relativa alla partecipazione all’avviso pubblicato dal Dipartimento dello Sport della presidenza del Consiglio dei ministri. Si tratta della finestra di finanziamento utile per garantire copertura economica e interventi edilizi per l’impiantistica sportiva, come il recupero e la riqualificazione di strutture già esistenti. Le finalità del bando sono ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale; migliorare la qualità urbana, e incrementare la sicurezza urbana anche attraverso il potenziamento dell’attività agonistica.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia