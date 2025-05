Il settore Ambiente del Comune di Benevento avvierà da domani le operazioni per un primo intervento di sfalcio della vegetazione infestante come erbe, rovi, arbusti, cespugli, insistenti ai margini delle strade. Interessati marciapiedi, cordoli, grandi e piccole aiuole, parchi gioco e scuole che, per una manutenzione di dieci mesi, richiederà una spesa di 390mila euro.

L’assessore Alessandro Rosa ha presieduto ieri mattina un vertice che ha registrato la partecipazione di Giovanni Zollo quale responsabile unico del procedimento, di Angela Del Ninno ed Emilio Belmonte per la Polizia municipale, dello staff tecnico dell’Asia e delle due cooperative che, assieme al’Asia provvederanno allo sfalcio. La città è stata suddivisa in tre aree: Zona 1 Capodimonte-Pacevecchia-Cretarossa; Zona 2 rione Libertà-rione Ferrovia-Santa Clementina; Zona 3 Centro storico -Zona alta -Ponticelli -Santa Maria degli Angeli

Queste attività di manutenzione, fondamentali per garantire la sicurezza stradale e il decoro del paesaggio, saranno condotte in modo sistematico e coordinato con interventi programmati per minimizzare i disagi alla circolazione e ottimizzare l’efficacia degli interventi. La cittadinanza è invitata a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e alle eventuali deviazioni predisposte per garantire la sicurezza di tutti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia