Tel Aviv, 7 mag. (Adnkronos) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato che i piani delle Idf di espandere le manovre nella Striscia di Gaza includono il trasferimento di tutti i residenti nel sud dell’enclave. “Dal momento in cui inizierà la manovra, non ci fermeremo finché non saranno raggiunti tutti gli obiettivi, compreso un piano di migrazione volontaria per i residenti di Gaza”, ha affermato.