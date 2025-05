Mo: Hamas, ‘accordo globale e completo per porre fine alla guerra’

Gaza, 7 mag. (Adnkronos/Afp) – Hamas vuole raggiungere un “accordo globale e completo” per porre fine alla guerra a Gaza e respinge i tentativi di imporre un “accordo parziale” prima della visita di Donald Trump in Medio Oriente. Lo ha detto all’Afp Bassem Naim, membro dell’ufficio politico del movimento islamista palestinese.

Hamas “insiste sulla necessità di raggiungere un accordo completo e globale per porre fine alla guerra”, ha affermato, respingendo “i disperati tentativi, in vista della visita del presidente statunitense Donald Trump nella regione, di imporre un accordo parziale”.