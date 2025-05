Governo: Meloni, ‘identità chiara in politica estera, centralità Italia in Ue’**

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “La politica estera italiana ha avuto, dal mio punto di vista, in questi anni una identità chiara, anche un protagonismo che ha smentito chi aveva preconizzato una sorta di isolamento italiano con l’avvento del governo di centrodestra”. Così la premier Giorgia Meloni al premier time al Senato. In Europa “abbiamo recuperato una centralità come dimostrato dalla scelta di un vicepresidente con delle deleghe molto importanti della Commissione europea ma anche dal cambio di passo su alcune materie come ad esempio l’immigrazione”.