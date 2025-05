E’ stato presentato alla Rocca dei Rettori il progetto d’intervento per la sistemazione a parcheggio auto della ex Piazza d’Armi della ex Caserma Guidoni di Benevento, complesso immobiliare di proprietà della Provincia che ospita oggi il Giudice di Pace, la Sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale di Benevento ed un Centro di ricerca dell’Università degli Studi del Sannio.

Al tavolo di presidenza Ennio Ricci, presidente del Tribunale di Benevento; Gianfranco Scarfò, procuratore della repubblica, e il presidente della Provincia Nino Lombardi.

La sistemazione della ex Piazza d’Armi, finanziata dal Bilancio provinciale, sarà realizzata a step anche al fine di creare il minor disagio possibile ai dipendenti del Ministero di Giustizia e del Ministero dell’Interno e della Difesa, nonché agli avvocati e agli utenti tutti.

