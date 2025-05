“Il Comune di Nola dovrà pagare 41mila euro, più interessi, a quello di Benevento per la vicenda del Presepe del compianto maestro Riccardo Dalisi. E’ un risultato di rilievo giuridico e politico notevole: abbiamo difeso le ragioni della Città, per un’opera che ha vissuto numerose vicissitudini: ora vediamo riconosciute le ragioni di Benevento nel contenzioso con la Città alla quale l’opera era stata concessa in prestito”.

Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella nel rendere nota la decisione giudiziaria della terza sezione civile della Corte d’Appello di Napoli.

