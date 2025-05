Di sabbia nella clessidra dovrà caderne ancora un po’ prima che in casa Benevento vengano sciolte le riserve sul futuro e che il progetto tecnico per la prossima stagione venga fuori dall’incubatrice.

Le riflessioni continuano da parte del presidente Vigorito che dopo la cocente eliminazione dai play off si è concesso qualche giorno di silenzio, ma intanto la macchina organizzativa del club resta in moto, anche perché presto le prime scadenze inizieranno a farsi avanti come grani di un rosario.

Basti pensare che fra meno di dieci giorni andranno depositati in Lega i documenti riguardanti la situazione patrimoniale intermedia del club, aggiornata al 31 marzo di quest’anno, accompagnata dalla revisione contabile: insomma, bisogna attestare che tutti i conti siano in regola.

