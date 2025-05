Ucraina: Lituania minerà confine con Russia e Bielorussia

Vilnius, 6 mag. (Adnkronos) – La Lituania investirà 1,1 miliardi di euro nel prossimo decennio per rafforzare le difese lungo il confine orientale con Russia e Bielorussia. Lo ha annunciato il ministero della Difesa, spiegando che l’iniziativa è finalizzata a “bloccare e rallentare” una possibile invasione. Circa 800 milioni di euro saranno stanziati per l’acquisto e l’installazione di mine anticarro per scoraggiare potenziali aggressioni.

Vilnius ha dato priorità alla difesa del corridoio di Suwalki, un tratto strategico che collega la Lituania alla Polonia, ritenuto vitale per il fianco orientale della Nato. A gennaio ha annunciato l’intenzione di aumentare la spesa per la difesa tra il 5% e il 6% del pil all’anno dal 2026 al 2030, a causa della minaccia di un’aggressione russa nella regione.