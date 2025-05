Tv: ‘Dogliani’, ospiti del Festival anche Formigli e Diego Bianchi**

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Anche Diego Bianchi, in arte Zoro, e il conduttore Corrado Formigli saranno tra gli ospiti del Festival della Tv di Dogliani, in programma nella cittadina in provincia di Cuneo dal 23 al 25 maggio. A quanto apprende l’Adnkronos, i conduttori -rispettivamente- di ‘Propaganda Live’ e ‘Piazzapulita’ faranno parte della lista di oltre 80 ospiti della 14esima edizione della kermesse, che viene ospitata nel borgo situato nel cuore delle Langhe. Domani gli organizzatori annunceranno l’elenco completo delle personalità del mondo della politica, della cultura e dello spettacolo ospiti del palcoscenico privilegiato di uno degli eventi più attesi della primavera.

Le piazze, il cinema-teatro e gli spazi del centro di Dogliani ospiteranno la quattordicesima edizione con tre giornate dedicate al mondo della televisione, del giornalismo e dei media in un programma ricco di incontri, dibattiti e spettacoli. Tra gli ospiti già confermati nelle scorse settimane ci sono Mara Venier, Elsa Fornero, chef Locatelli, Ludovico Einaudi, Francesca Fialdini, Anna Zhang, Andrea Pisani dei Panpers e Beatrice Arnera.

ll tema scelto per questa edizione, “Ritrovarsi”, nasce dall’urgenza di riscoprire il valore della connessione reale in un’epoca in cui le tecnologie digitali sembrano aver amplificato, anziché ridotto, il nostro isolamento. “Ritrovarsi” significa mettere al centro il dialogo autentico, la comunità fisica, e il bisogno di una narrazione più profonda e consapevole, capace di andare oltre la superficialità e la velocità che dominano il racconto contemporaneo.