Una notte che segna il punto più basso della storia del Benevento in Serie C, al culmine di una stagione drammatica che ha visto i giallorossi sprofondare dal paradiso all’inferno in pochi mesi.

Sul volto ancora i segni della cinquina inflitta dalla Juventus Next Gen, un colpo durissimo che ha cancellato in pochi istanti tutte le speranze costruite dalla squadra di Auteri a fine campionato, prima del viaggio playoff concluso già al primo ostacolo. Per la prima volta dal 1978, dalla nascita della moderna Serie C, il Benevento ha incassato 5 gol davanti al proprio pubblico: in 47 anni di storia e in 24 campionati tra C1 e Prima Divisione, non era mai successo.

