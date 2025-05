I Sindacati dei medici ANAAO-ASSOMED (Marino Diego) – CGIL Medici (Sergio Passananti) – CIMO (Emilio Tazza) – CISL PTA (Rosanna Papa) – FASSID-AUPI (Lidia Scaglione) – FVM (Angelo Zerella) scendono compatti in campo “per contestare gli spostamenti di sede degli infermieri e autisti 118 decisi dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie di Benevento”.

I Sindacati non le mandano affatto a dire e puntano il dito direttamente “sulle motivazioni addotte dalla Misericordia secondo cui gli operatori dovrebbero ruotare tra tre tipologie di mezzi di soccorso per mantenere le competenze operative: ambulanza con medico, ambulanza demedicalizzata e auto medica”.

