Un brutto incidente stradale è quello che si è determinato, nella mattinata di ieri, lungo la strada provinciale che collega Moiano con Sant’Agata de’ Goti. Per motivi che sono in via di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine che sono accorse sul posto – i Carabinieri della Stazione saticulana e i Vigili del locale Comando – due vetture sono entrate in collisione in prossimità di una curva colpendosi in una collisione quasi frontale conducente-conducente.

