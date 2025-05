Si è introdotto di soppiatto nel reparto Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento, con l’intento di farsi ricoverare per trascorrere la notte. Alla vista di un medico in servizio, il 48enne avrebbe avuto una crisi di escandescenza, perdendo completamente il controllo, aggredendolo fisicamente, spintonandolo, sputandogli in faccia e minacciandolo gravemente affinché acconsentisse al suo ricovero immediato.

