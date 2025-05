Mo: Idf avverte, ‘evacuare immediatamente aeroporto di Sana’a’**

Tel Aviv, 6 mag. (Adnkronos) – Israele ha invitato i civili a evacuare “immediatamente” l’area dell’aeroporto di Sana’a, la capitale dello Yemen, all’indomani del raid nel Paese in risposta a un attacco missilistico degli Houthi all’aeroporto di Tel Aviv.

“Vi chiediamo di evacuare immediatamente l’area circostante l’aeroporto e di avvertire chiunque si trovi nelle vicinanze di fare lo stesso e di allontanarsi. Altrimenti potreste essere in ​​pericolo”, ha scritto il portavoce dell’esercito israeliano Avichay Adraee in un messaggio su X.