Milano: arresto per stupro, già indagato con stessa accusa, gip ‘allarmante ritualità’

Milano, 6 mag. (Adnkronos) – E’ agli arresti domiciliari Francesco Antony Martel Susanibar, il 29enne organizzatore di eventi arrestato dalla polizia con l’accusa di aver violentato una ragazza di soli 18 anni all’interno di una nota discoteca i zona corso Como a Milano. Un episodio, denunciato dalla presunta vittima il 23 novembre scorso, che sarebbe stato commesso dal giovane “nonostante la pendenza di un altro procedimento penale per la violenza sessuale commessa ai danni di una giovane donna” sempre nello stesso locale, si legge nel provvedimento del giudice per le indagini preliminari Patrizia Nobile.

Dopo aver procurato alla diciottenne – conosciuta il giorno prima nello stesso locale e poi contattata su Instagram – e a una sua amica gli ingressi gratis nel locale, averle fatte accomodare al suo tavolo e aver offerto loro da bere, il pr avrebbe abusato della ragazza, la quale sconvolta ha dato l’allarme e si poi è fatta medicare al Policlinico. Il racconto della ragazza, sentita dalla pm Alessia Menegazzo, risulta credibile e “descrive un modus operandi sovrapponibile ad esperienze riferite da altre ragazze che hanno avuto modo di relazionarsi con l’indagato” si legge nell’ordinanza.

Per la giudice anche sulla base di alcune testimonianze raccolte, “l’indagato agisce sulla base di un’allarmante ritualità, prendendo di mira le ragazze che frequentano i locali notturni”. La misura cautelare sussiste per il “pericolo concreto che possa vendicarsi e reiterare azioni violente” ai danni della giovane che lo ha denunciato e che da circa cinque mesi vive con la paura che il 29enne – conosciuto con il soprannome di ‘Papichulo’ – “possa trovarla e ‘farle qualcosa di male'”.