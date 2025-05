Lavoro: Orlando, ‘vincolare provvidenze pubbliche a contratti ‘buoni”

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Bisogna rafforzare progressivamente il sistema delle sanzioni, la patente a punti che è stata introdotta non ha garantito dei progressi significativi, anzi ha creato diverse contraddizioni. Credo che ci si dovrebbe soffermare molto su dove avvengono questi incidenti: in imprese piccole, nell’economia informale, avvengono spesso nell’ambito dell’appalto e del subappalto. Quindi va benissimo rafforzare i controlli, magari con più celerita’ nell’immissione in ruolo degli spettori, magari facendo un monitoraggio sugli organici delle Asl nelle regioni che hanno competenze in questo ambito. Però poi noi dobbiamo guardare all’aspetto strutturale. Se vogliamo che gli incidenti diminuiscano bisogna che cambi anche un po’ la base produttiva del nostro Paese”. Lo ha detto l’ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali Pd, Andrea Orlando, a Sky Tg24 Economia.

“Qui c’è il tema delle esternalizzazioni, dei subappalti, c’è il tema del massimo ribasso – ha aggiunto l’ex ministro dem – c’è il tema della terziarizzazione della nostra economia. Se l’impresa e’ più grande ci si fa mediamente meno male. C’è il tema dell’innovazione tecnologica, e da questo punto di vista non possiamo che essere preoccupati del fatto che su sei miliardi stanziati di Industria 5.0, quella misura che doveva servire a migliorare la capacità tecnologica e l’innovazione delle nostre imprese, sono stati spesi si e no 600-700 milioni. Se l’impresa innova, se cresce di dimensioni, se in qualche modo si ricorre meno a uno spezzettamento del lavoro, se si lavora di più con lavoro stabile, gli incidenti tendenzialmente diminuiscono. Io penso che bisognerebbe prendere il toro per le corna e cominciare a vincolare le provvidenze pubbliche, tutte, all’applicazione dei contratti “buoni” – conclude Orlando – cioè quelli che garantiscono effettivamente un percorso formativo adeguato, ed anche adeguati miglioramenti nell’ambito della prevenzione sulla sicurezza sul lavoro. Bisogna lavorare molto, a mio avviso, sulle condizionalità delle risorse pubbliche che vengono erogate all’impresa”.