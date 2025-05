Il banco è saltato e la cosa non può certamente aver colto di sorpresa quanti avevano compreso quale sarebbe stato il destino della propria squadra. Chi ha occhi per vedere si era accorto da tempo di un Benevento agonizzante e attendeva solo che si alzasse il coperchio del vaso di Pandora. Da cui l’ingiustificabile ko rimediato contro la Juventus Next Gen ha sprigionato turbine nero e lamenti sparsi, ma che non ha portato ad alcun dramma collettivo, a nessuna illusione dell’ultima ora. In tanti – almeno all’esterno di una società che probabilmente vive in una realtà tutta sua – avevano capito le avvisaglie della tempesta in arrivo e infatti hanno assistito alla caduta della Strega con il distacco generato dalle delusioni accumulate negli ultimi anni.

