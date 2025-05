Dal valzer degli assessori a quello dei dirigenti o, meglio delle funzioni dirigenziali. Un tourbillon di decreti e decisioni del sindaco che si susseguono a ritmo incalzante. Almeno a leggere quanto rileva il consigliere comunale di opposizione Francesco Farese, aduso a scandagliare fra gli atti del Comune di Benevento con pazienza certosina. Da febbraio del 2023, Mastella ha proceduto a ben 6 riassetti ed aggiustamenti, con funzioni attribuite per essere poi revocate dopo pochissimi mesi. Certo, siamo ben lontani dai 18 assessori alternatisi al governo di palazzo Mosti nell’arco della precedente consiliatura, con i vice sindaci trimestrali come ciliegina sulla torta, ma anche in questa seconda esperienza la “fascia tricolore” procede spesso a zig zag (a proposito della fascia, proprio di recente Mastella ha invitato assessori e consiglieri a segnalare chi non l’ha mai indossata, sì da poterla cedere anche a loro per farsi rappresentare ndr).

