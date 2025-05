Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del comando provinciale di Benevento ha intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali nell’ambito del piano di intervento per il contrasto all’illecita commercializzazione di prodotti contraffatti, insicuri, recanti false o fallaci indicazioni di origine, nonché alle forme di abusivismo commerciale organizzato.

In particolare, i militari della Tenenza di Solopaca hanno rinvenuto presso un esercizio commerciale sito a Telese circa 82.500 prodotti, tra i quali adesivi ed accessori per l’estetica femminile, esposti per la vendita in un locale di circa trecento metri quadri, privi delle indicazioni relative all’origine del prodotto e delle informazioni destinate ai consumatori in lingua italiana.

