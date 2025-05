Sono 280 nell’arco della mattinata, ma con quelle registrate nel pomeriggio si è arrivati a 330 firme (tra queste anche quella di Gino Abbate). Sono coloro che hanno condiviso l’iniziativa del comitato “Gallerie? No grazie. Basta opere inutili e dannose. difendiamo la vivibilità”, che, dopo aver tappezzato nei giorni scorsi la città di manifesti contro il mega intervento, ha dato vita nella giornata di ieri ad una sottoscrizione per bloccare la realizzazione di un’opera considerata, ormai, superata rispetto alla dara di progettazione, circa 40 anni fa. Sottoscrizione che comunque proseguirà anche nei prossimi giorni. Intervento, questo delle te gallerie, che, a parere del comitato, provocherà solo danni e disagi incalcolabili.

Ovviamente sarà difficile scalfire la determinazione del sindaco che, non a caso, considera il finanziamento delle tre gallerie (29 milioni 400mila) una delle medaglie più rilucenti da appuntarsi al petto. Lo scorso agosto, infatti, intervenendo per respingere le rivendicazioni di “qualche piccolo sparviero“, “dichiarazioni entusiastiche di qualcuno che non c’entra un cavolo”, precisava che “nessuno sapeva cosa fosse l’asse interquartiere, pertanto si deve solo alla mia determinazione la ripresa di quelle progettualità (scalo merci di Ponte Valentino, completamento dell’impianto di depurazione e Museo Egizio), soprattutto quello delle tre gallerie”.

