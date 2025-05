Si spende troppo poco in sicurezza sul lavoro da parte delle aziende sanitarie territoriali italiane, sulla base di stanziamenti non sufficienti del FNS (Fondo Sanitario Nazionale) e di scelte delle Regioni e seppure non ancora abbastanza, perché bisognerebbe fare di più, l’Asl Benevento e tra le aziende territoriali virtuose, spendendo lo 0,9% del proprio bilancio in sicurezza lavoro, ponendosi subito dopo l’As Trieste Giuliano Isontina: questa in sintesi una delle notazioni nell’ultimo report dell’Ufficio Studi Uil sul tema specifico degli stanziamenti sicurezza lavoro.

