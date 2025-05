Un’umiliazione. Non ci sono altre parole per definire la sconfitta del Benevento che esce subito di scena dai play off e lo fa nel peggiore dei modi. Ossia prendendo cinque gol a domicilio dalla Juventus Next Gen (1-5 il finale), un ko che di fatto non rappresenta solo il terminale di una stagione amarissima, ma anche il capolinea di un’idea, quella di una squadra giovane, sbarazzina, capace di imporre i propri valori tecnici anche contro le corazzate di questo girone. Un progetto che si infrange, guarda caso, proprio contro i giovani bianconeri che in 90 minuti, anzi anche meno, mettono in evidenza tutte le differenze tra chi fare formazione sa davvero cosa significa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia