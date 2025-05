Infortuni: Schlein, ‘su sicurezza lavoro è emergenza, serve passo avanti’

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Questa mattina nel Vicentino è morto un operaio di 58 anni. Non si ferma questa strage quotidiana, questa emergenza che è strutturale delle morti sul lavoro”. Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i cronisti al Nazareno.

“Sappiamo che c’è stato un altro incidente nel Salentino con quattro operai che sono rimasti feriti. È necessario assumere più ispettori per i controlli, è necessario investire fermamente nella prevenzione, nella formazione alla sicurezza, nella responsabilizzazione delle aziende e nel chiudere ogni possibilità a questa logica del subappalto a cascata che rende il lavoro più precario, meno sicuro e più infiltrabile anche dagli interessi criminali”.

“Quindi questa è una cosa su cui tutte le istituzioni, tutte le forze politiche dovrebbero davvero fare un passo avanti per un Paese che è fondato sul lavoro perché questo scrive la nostra Costituzione e non si può continuare a morire di lavoro o di stage in Italia”.