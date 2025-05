È finita nel peggior modo possibile. L’addio ai playoff arriva al primo turno, nonostante il vantaggio casalingo e i due risultati su tre a disposizione: una cinquina in pieno volto che lascia il segno e che mette in luce tutte le difficoltà, tutti i problemi emersi nel corso della stagione. Una notte da incubo per il Benevento e per i suoi tifosi, per i 3484 giallorossi presenti allo stadio e per i tanti che hanno seguito la Strega da lontano. Una pagina nerissima che riassume il 2025 della squadra di Auteri, crollata dopo il primo colpo incassato e il rosso di un leader come Filippo Berra che ha compromesso la partita e l’intera stagione del Benevento.

