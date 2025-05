Fdi: Bonaccini, ‘ferma condanna per scritte contro Meloni a Modena’

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Ferma condanna per le scritte contro la Presidente del Consiglio Meloni a Modena. Non mi stancherò mai di ripeterlo: la destra si batte nelle urne se si è capaci”. Così Stefano Bonaccini del Pd.

“Nessuna critica o posizione politica può passare per la violenza fisica e verbale, l’intimidazione e l’attacco alla persona. Quanto avvenuto non ha nulla a che vedere con i valori della città di Modena e della comunità emiliano-romagnola e auspico che i responsabili possano essere individuati rapidamente e chiamati a rispondere delle proprie azioni”.