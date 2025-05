Manfredini 4: Il passivo è da brividi, per l’importanza della partita e per il risultato maturato. Il primo gol arriva sul suo palo, sul secondo può poco o nulla. I suoi mollano la presa e la Juventus dilaga: l’unico riflesso su Guerra, poi il buio

Simonetti 4: La partenza è incoraggiante, in fase di recupero palla e gestione propositiva nell’altra metà campo. Con la partita in salita imbarca acqua e affonda, come tutta la Strega: quando la Juventus attacca da lì crea sempre scompiglio per tutti

