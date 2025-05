Dazi: Schlein, ‘governo non è in grado di dire a Trump che sbaglia, Ue negozi unita’

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “I dazi hanno già cominciato a fare danni prima che Trump li firmasse e poi li sospendesse per 90 giorni perché gli imprenditori che abbiamo incontrato e abbiamo fatto incontri con tutte le parti sociali, le organizzazioni di imprese, i sindacati ci hanno tutti detto che la situazione era già drammatica con delle merci che sono rimaste bloccate nei porti, con l’incertezza che si è causata, con delle commesse che sono venuti meno”. Lo dice Elly Schlein parlando con i cronisti al Nazareno.

“Purtroppo il governo italiano ci ha fatto arrivare in ritardo perché non sono in grado di dire a Trump che si sbaglia, bisogna che l’Unione Europea ora negozi unita e compatta per sventare una guerra commerciale che pagherebbero anzitutto imprese e lavoratori italiani. Siamo un paese con una forte vocazione all’export, bisogna riuscire a evitare questa guerra commerciale perché è dannosissima”.