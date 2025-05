Carceri: Serracchiani, ‘situazione degenerata, Governo sordo e cieco’

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Il problema del sovraffollamento delle carceri è un problema che noi, come Partito democratico, ormai da molto tempo abbiamo fatto presente al Governo, un Governo sordo e cieco con occhi rivolti solo ai numeri del passato ma senza proposte concrete che guardino al futuro. Oggi la Corte dei Conti ribadisce quello che già aveva detto il Pd: la situazione è grave, mancano strutture adeguate, i detenuti vivono in condizioni igienico-sanitarie precarie e le condizioni di lavoro degli operatori sono indecorose. Ma soprattutto mancano i fondi per finanziare nuovi progetti, per costruire nuove strutture e rendere più accessibili e vivibili quelle esistenti laddove possibile. Senza contare l’assenza quasi totale degli spazi trattamentali. Il Governo deve intervenire al più presto perché la situazione ormai è degenerata”. Lo dichiara Debora Serracchiani, deputata e responsabile Giustizia del Pd.