Recuperati tre alpinisti, erano bloccati a oltre 2mila metri di quota sotto Torre Chianevate

Udine, 4 mag. (Adnkronos) – Sono stati recuperati e tratti in salvo con tre ‘verricellate’ i tre alpinisti della provincia di Udine bloccati in quota a circa 2300-2400 metri di quota, cinquanta metri sotto Torre Chianevate, nel gruppo del Cogliàns Chianevate. Fondamentale è stato l’apporto dell’Osmer Fvg, che ha previsto il profilarsi della finestra di bel tempo. A bordo dell’elicottero sono stati imbarcati due tecnici di elisoccorso del soccorso alpino.

In una chiamata alle 17.20 di ieri, i tre alpinisti avevano segnalato di aver compiuto la salita della via Mazzilis Moro al Pilastro della Plote ma che, dopo aver effettuato la prima calata in corda doppia sulla linea di discesa, le corde si erano bloccate su uno spuntone. Dopo vari tentativi i tre erano riusciti finalmente a sbloccarle, risalendo le corde fino al punto in cui si erano incastrate ma a quel punto era quasi buio e pur provando a calarsi ancora più in giù, proprio a causa del buio non rano riusciti a individuare il punto di sosta per la calata successiva. Questa mattina il recupero grazie al bel tempo.