Siria: Onu, ‘Israele cessi immediatamente gli attacchi’

Ginevra, 3 mag. (Adnkronos/Afp) – L’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria ha chiesto a Israele di “cessare immediatamente” gli attacchi contro il Paese, in seguito ai nuovi raid dell’esercito israeliano avvenuti nella notte. “Condanno fermamente le continue e crescenti violazioni della sovranità della Siria da parte di Israele, compresi i molteplici attacchi aerei a Damasco e in altre città”, ha affermato Geir Pedersen in una dichiarazione, chiedendo “che questi attacchi cessino immediatamente e che Israele cessi di mettere in pericolo i civili siriani e rispetti il ​​diritto internazionale, nonché la sovranità, l’unità, l’integrità territoriale e l’indipendenza della Siria”.