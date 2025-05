Governo: Paita (Iv), ‘corretta richiesta Bignami, ora pubblichino fatture casa Meloni’

Roma, 3 mag (Adnkronos) – “La richiesta di Bignami di controllare anche la lista dei regali del passato ci pare corretta. Siamo totalmente a disposizione”. Lo dice Raffaella Paita, capogruppo di Italia viva al Senato.

“Chiederemo a questo punto accesso agli atti anche per verificare tutte le numerose discrepanze che abbiamo già rinvenuto dall’elenco pubblicato quest’oggi da alcuni quotidiani -prosegue Paita-. Chiederemo inoltre che siano pubblicate tutte le fatture e i bonifici dell’abitazione privata della Premier – oggetto dell’altra interrogazione parlamentare casualmente dimenticata da Bignami, impegnandoci a fornire tutte le fatture e i bonifici dell’abitazione privata di Renzi”.

“Siamo certi che Giorgia Meloni vorrà confermarsi trasparente come la definisce Bignami. Su questa storia se Fratelli d’Italia ha voglia di andare fino in fondo, noi siamo felici di farlo”, conclude Paita.