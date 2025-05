Riforme: Parrini (Pd), ‘tesi Meloni campata per aria, denigratoria verso istituzioni’

Roma, 2 mag (Adnkronos) – “Giorgia Meloni nell’intervista di oggi all’AdnKronos asserisce che vuol fare a ogni costo il premierato perché vuol difendere il diritto dei cittadini di scegliere da chi farsi governare. Per capire l’infondatezza dell’affermazione basta ragionarci sopra un attimo: poiché nessun Paese Ue adotta il sistema dell’elezione diretta del premier che piace tanto alla nostra presidente del consiglio, se le parole hanno un senso lei sta dicendoci che in nessun Paese europeo i cittadini scelgono da chi farsi governare”. Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini, vice presidente della prima commissione di palazzo Madama.

“Si tratta di una tesi così campata per aria, e così denigratoria nei confronti delle regole istituzionali degli altri Paesi Ue, che viene spontaneo sorriderne. Sul premierato la verità è nota: non rafforza la democrazia. Tutt’altro: la indebolisce, perché stravolge l’equilibrio tra i poteri costituzionali e il ruolo del Capo dello Stato e del Parlamento”, aggiunge Parrini.