Canada: re Carlo e la regina Camilla ad apertura nuovo Parlamento il 26 e 27

Londra, 2 mag. (Adnkronos) – “Il re e la regina saranno in visita in Canada lunedì 26 e martedì 27 maggio”. Lo annuncia su X la Famiglia reale britannica, aggiungendo che “le loro maestà presenzieranno all’apertura ufficiale del parlamento del Canada a Ottawa”. Le elezioni federali in Canada per il rinnovo della Camera dei Comuni, la camera bassa del Parlamento del Paese, vinte dai liberali del premier Mark Carney, si sono tenute il 28 aprile.

Il primo ministro Mark Carney ha dichiarato di aver invitato re Carlo III ad inaugurare formalmente la 45ma legislatura del Parlamento canadese. Il sovrano è il capo di Stato del Canada ed è rappresentato in Canada dal Governatore generale Mary Simon. Solitamente, la nuova sessione parlamentare viene aperta da quest’ultimo, che legge il Discorso del Trono a nome del primo ministro. Il discorso, letto al Senato canadese, definisce l’agenda del governo.

Sebbene non si tratti di un evento senza precedenti, l’ultima volta che un sovrano inaugurò una nuova legislatura fu nell’ottobre del 1977, con la regina Elisabetta II. Carney ha affermato che la visita del re sarà un grande “onore”.