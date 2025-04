Spionaggio: Bonelli, ‘altro giornalista spiato, governo faccia nomi’

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Un altro giornalista di Fanpage è stato spiato. Questo significa che l’azione di spionaggio continua contro giornalisti e, forse, anche contro attivisti e altre persone. È un fatto gravissimo. Il governo non ha più scuse: ora dica chi spia i giornalisti, chi ha ordinato queste operazioni, e chi è l’organizzazione che le porta avanti con l’utilizzo dello spyware Graphite, un software che, secondo quanto emerso, era – o è – in uso esclusivo alle strutture statali”. Lo dice nota Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

“Il governo deve fare nomi e cognomi, non può continuare a tacere di fronte a un’azione che rappresenta un vero e proprio attentato alla nostra democrazia. È inaccettabile che in Italia, nel silenzio delle istituzioni, venga portata avanti una sistematica violazione delle libertà costituzionali, della libertà di stampa e del diritto dei cittadini a essere informati”.