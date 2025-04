Siria: il mufti lancia allarme, ‘conseguenze discordia religiosa imprevedibili’

Damasco, 30 apr. (Adnkronos/Afp) – Il mufti siriano Osama al-Rifai ha lanciato l’allarme sul rischio di “discordia” religiosa in seguito agli scontri avvenuti nei pressi di Damasco tra combattenti legati al regime islamista e membri della comunità drusa. “Fratelli siriani, fate attenzione alla discordia, perché ne conosciamo l’inizio, ma nessuno sa come finirà”, ha affermato il mufti in un discorso pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale. “Se la discordia si diffonde nel nostro Paese, saremo tutti perdenti”.