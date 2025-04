Scuola: Magi, ‘su consenso genitori Valditara ossessionato da gender’

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Al ministro Valditara l’ossessione del gender ha dato alla testa e oggi è arrivato a stravolgere il senso stesso della proposta di istituire ore di lezione dedicate alle relazioni sessuali e affettive imponendo il consenso informato dei genitori, come se ci fossero studenti che possono essere esentati da lezioni che hanno l’obiettivo di favorire una sessualità consapevole e rispettosa di se stessi e degli altri”. Lo dichiara il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Dopo aver calpestato il parlamento dirottando i fondi assegnati attraverso un mio emendamento alla legge di bilancio per le ore di sessuo-affettività nelle scuole a una non meglio precisata campagna sulla fertilità, siamo di fronte all’ennesimo delirio ideologico sulla scuola del ministro Valditara. La nostra opposizione anche su questo sarà durissima”.