Il Codacons Campania, attraverso una nota, ha ‘diffidato il Comune di Ponte “a seguito delle gravi criticità ambientali e sanitarie connesse all’attività dell’impianto per la lavorazione di conglomeratibituminosi della Labit S.r.l. sito in Contrada Piana. L’associazione ha raccolto ledenunce dei residenti della zona costretti a vivere tra polveri, odori molesti, rumori incessanti e vibrazioni che compromettono la qualità della vita e la salute pubblica. Le case, i terreni coltivati e le aziende agricole circostanti risultano, stando alla denuncia del Codacons, gravemente colpiti da emissioni incontrollate e da un’attività industriale che si svolge, secondo quanto denunciato, in violazione di numerose norme ambientali e urbanistiche”.

