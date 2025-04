Si è concluso con una condanna a dieci anni di reclusione il rito abbreviato nei confronti di Nicola Fallarino.

Il 41enne, già ergastolano e adesso collaboratore giustizia (difeso dall’avvocato Domenico Esposito) era accusato di tentato omicidio. I fatti l’11 novembre del 2023 in una traversa del Rione Libertà, quando la ex di Fallarino – oggi 34enne – scampò miracolosamente alla morte dopo essere stata raggiunta da un proiettile di piccolo calibro alla testa, poi estratto attraverso un delicato intervento in ospedale, senza gravi conseguenze.

