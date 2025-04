Omicidio Ramelli: interrogazione Pd, ‘che fa governo contro comportamenti fascisti?’

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Cosa intende fare il governo per far cessare qualunque attività, comportamento e chiare allusioni a simbologie fasciste e neonaziste, in aperta e palese violazione del dettato costituzionale e delle leggi del nostro ordinamento”. A chiederlo è un’interrogazione urgente del Pd al presidente del Consiglio e ai ministri dell’Interno e della Giustizia, a prima firma di Dario Parrini e Walter Verini.

“Il 29 aprile 2025 – scrivono – si è svolta a Milano la commemorazione di Sergio Ramelli dove molti partecipanti di estrema destra hanno gridato per tre volte ‘presente’ con le braccia tese nel saluto romano, come spesso è accaduto già altre volte in passato in occasione di altre commemorazioni. Tali comportamenti rendono più difficili la memoria e la pacificazione, che giustamente si intendono perseguire, in quanto chiare ‘manifestazioni esteriori di carattere fascista’ punite dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, meglio nota come ‘legge Scelba’, che ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di apologia del fascismo”.

“I nomi dei ragazzi morti in quegli anni sono troppi e indimenticabili nella memoria del dolore collettivo – concludono i senatori Pd – Per ricostruire la memoria di quegli anni e porre fine all’odio e alla “cultura del nemico” occorre bandire ogni simbolo e comportamento contrari alla pacificazione e ciò non è accaduto in occasione della commemorazione di Sergio Ramelli”.